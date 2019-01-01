المجموعة الاقتصادية بالحكومة تستعرض مؤشرات زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

المجموعة توافق على توقيع مذكرة تفاهم مع السويد للتدريب على التكنولوجيات بمجال الشبكات الذكية والرقمنة وشبكات الجهد الذكي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماع المجموعة الاقتصادية، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء: الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والإصلاح الإداري، والتموين، والسياحة، والمالية، والطيران، وقطاع الأعمال.

واستعرض الاجتماع تقريرًا حول المؤشرات الإيجابية المتعلقة بزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي شهدت ارتفاعات إيجابية خلال الفترة الماضية بما يعكس ثقة متزايدة من جانب الشركات والكيانات الأجنبية الكبرى في السوق المصري.

وفي هذا الصدد أكد رئيس الوزراء، أن ما حققته مصر من نجاح اقتصادي لافت خلال الفترة الماضية، يعد ثمرة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته القيادة السياسية، وسارت في تنفيذه بدعم من شعب مصر العظيم الذي يعود إليه الفضل في هذا النجاح، بما تمتع به من وعي ومثابرة قادتا إلى عبور المرحلة الصعبة من الإصلاح.

وأضاف رئيس الوزراء أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار الجهود المبذولة للحفاظ على قوة الدفع التى حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي على كافة الأصعدة النقدية والمالية والتجارية والاستثمارية، مع المضي قدمًا في خطوات الإصلاح الهيكلي للجهاز الإداري للدولة، بالتوازي مع البرامج النوعية التي دشنتها الحكومة مؤخرًا مثل برنامج تحفيز الصادرات المصرية، والبرنامج الجاري إعداده لتحفيز صناعة السيارات وتعميق المكون المحلي.

من جهة أخرى، استعرض الاجتماع نتائج الزيارة التي قام بها وفد من وزارة الكهرباء والطاقة إلى السويد لبحث مجالات التعاون مع هذا البلد الذي يتمتع بدرجة عالية من التقدم في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار التقرير إلى ما تقدمه السويد من فرص للتدريب على التكنولوجيات الحديثة للطاقة، وخاصة في مجال الشبكات الذكية، والرقمنة، وشبكات الجهد الذكي، وفي هذا الصدد، وافق الاجتماع على المضى قدمًا فى إجراءات توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب السويدي لدعم التعاون في المجالات سالفة الذكر.

كما استعرض الاجتماع تقريرًا عن جهود تطوير شركة مصر للطيران، وهي الجهود التى أثمرت عن تحقيق الشركة أرباحًا اقتربت من مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2018.

وأشار التقرير، الذي عرضه وزير الطيران المدني، إلي استراتيجية "مصر للطيران" المستقبلية وخطة إعادة الهيكلة، حيث ستسهم الاستراتيجية الجديدة في تحسين أداء المجموعة من خلال تعظيم العائد على الاستثمار لمجموعة شركات مصر للطيران، والوصول بمجموعة شركات مصر للطيران إلى حجمها الأمثل في ظل الظروف والتحديات التي تواجهها، وتخفيض التكاليف وحجم المعاملات البينية بين الشركات، وتبسيط الإجراءات وتحسين أداء المحفظة المالية بشركات مصر للطيران، وتحقيق التكامل والانسجام بين شركات المجموعة، والاستغلال الأمثل لرأس المال البشري بالمجموعة.