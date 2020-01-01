 ممثلو الادعاء في بوليفيا يطالبون باعتقال موراليس بتهمة الإرهاب - بوابة الشروق
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ممثلو الادعاء في بوليفيا يطالبون باعتقال موراليس بتهمة الإرهاب

رئيس بوليفيا إيفو موراليس يتحدث في تشيموري ببوليفيا. تصوير: مانويل كلاوري - رويترز.
رئيس بوليفيا إيفو موراليس يتحدث في تشيموري ببوليفيا. تصوير: مانويل كلاوري - رويترز.
لاباز - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 7 يوليه 2020 - 2:05 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يوليه 2020 - 2:05 ص

اتهم ممثلو الادعاء في بوليفيا ، الاثنين، الرئيس السابق إيفو موراليس بالإرهاب وطالبوا باعتقاله وقائيا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الوطنية (إيه بي آي).

وتستند الاتهامات إلى تسجيلات صوتية، تردد أن الرئيس السابق حث فيها أحد زعماء مزارعي الكوكا على حشد أنصار موراليس لغلق طرق مؤدية إلى بعض المدن، وتركهم بدون طعام، بعد أن أجبرته احتجاجات على مغادرة البلاد في أواخر تشرين ثان/نوفمبر.

وانطلقت احتجاجات مؤيدة لموراليس وأخرى معارضة له لأسابيع بعد أن اتُهم بالتزوير في انتخابات أكتوبر.

واضطر رئيس بوليفيا اليساري إلى الاستقالة بعد أن شغل منصبه لمدة 13 عاما، وتولت جانين أنيز المحافظة السلطة كرئيسة مؤقتة.

ويقيم موراليس حاليا في الأرجنتين التي منحته اللجوء.

وأصدر ممثلو الادعاء بالفعل مذكرة اعتقال بحق موراليس أواخر العام الماضي.

ورفضت المحكمة الانتخابية محاولة من جانب موراليس للسعي للترشح لولاية رابعة في الانتخابات المقررة في 6 سبتمبر.


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