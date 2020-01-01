 فيديو.. ‎أطول رجل في مصر: نفسي أخلف.. وأحتاج لعملية تكلفتها 50 ألف جنيه كي أُنجب - بوابة الشروق
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فيديو.. ‎أطول رجل في مصر: نفسي أخلف.. وأحتاج لعملية تكلفتها 50 ألف جنيه كي أُنجب

عمرو محمد
نشر في: الثلاثاء 7 يوليه 2020 - 4:16 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يوليه 2020 - 4:16 ص

قال محمد شحاتة، أطول رجل في مصر، إنه يبلغ 34 عامًا، ومن محافظة الشرقية، وطوله مترين و40 سم، معقبًا: "طولي بيزداد بسبب خلل هرمونات جسدي؛ لأن الهرمونات شغالة وبتفرز".

وأشار "شحاتة"، خلال لقائه ببرنامج "أحلام مواطن"، المذاع عبر فضائية "المحور"، إلى أنه كلما زاد طوله يحدث انحناء للعمود الفقري، مضيفًا: "مقدرش أشتغل، أو أتحرك كتير، مش بقدر أقف كتير".

وأضاف أطول رجل في مصر، أنه متزوج من 8 سنوات، ويحتاج لعملية تكلفتها 50 ألف جنيه حتى يستطع أن ينجب، معلقًا: "نفسي في طفل، وأمنية حياتي يكون عندي ابن أشيله، ولو مت بعدها مش مشكلة".‎

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