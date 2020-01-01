قال محمد شحاتة، أطول رجل في مصر، إنه لا يجد المقاس المناسب له بسهولة في محلات الملابس والأحذية، وكل ما يرتديه يقوم بتفصيله، لافتا إلى أن تكلفة تفصيل الحذاء الواحد تصل إلى 500 جنيه، وتكلفة تفصيل الجلباب 1000 جنيه.

وأشار "شحاتة"، خلال لقائه ببرنامج "أحلام مواطن"، المذاع عبر فضائية "المحور": "عمري ما لبست قميص وبنطلون زي باقي الناس، لأن مقاسي صعب، ونفسي ألبس زي الناس بسهولة"، لافتا إلى أنه ظهر في أكثر من برنامج حتى يساعده أحد، ولكن كان يحصل على وعود فقط دون تنفيذ.

وأضاف أطول رجل في مصر، أن شقيقته تعاني من نفس مرضه، ولكن حالتها أصعب حيث تعاني من أمراض أخرى كوجود مياه على الرئة، ومشاكل في الكلى.

وتابع: "طولي مترين و40 سنتيمتر، وما زال طولي يزداد باستمرار بسبب خلل هرمونات جسدي؛ ما يتسبب لي في انحناء ظهري ومتاعب في عمودي الفقري، إضافة إلى صعوبة تأديتي لأي عمل، وعدم قدرتي على الحركة والقيام بالمجهود بسهولة، وكل هذا عكس ما يعتقد الناس بأن قرداتي البدنية والصحية هائلة".

