رؤساء ليتوانيا وبولندا ولاتفيا يعربون عن قلقهم بشأن بيلاروس

أعرب رؤساء ليتوانيا وبولندا ولاتفيا عن قلقهم إزاء الوضع في بيلاروس اليوم الجمعة، في خطاب لحلف شمال الأطلسي (ناتو) قبل اجتماع قمة رئيسي.

ويشير الخطاب الذي نشره رئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا ونظيره البولندي أندريه دودا ونظيره اللاتفي إيجلس ليفيتس اليوم الجمعة إلى أن التعاون بين بيلاروس وروسيا يقوض أمن المنطقة ومنطقة أوروبا والمحيط الأطلسي بأكملها.

ودعا الرؤساء الثلاثة قبل قمة الناتو المقرر انعقادها الأسبوع القادم في فيلنيوس إلى "التضامن والوحدة" لمواجهة ما أسموه بتهديدات عديدة ناجمة عن الموقف في بيلاروس.

واتهم الموقعون على الخطاب روسيا بأنها تستغل أراضى بيلاروس ومواردها من أجل "حرب العدوان الوحشية وغير الشرعية ضد أوكرانيا".

وأشاروا إلى أن هذا يتجلى في التكامل العسكري الذي بات أوثق من أي وقت مضى بين روسيا وجارتها، وأحدث ظهور لهذا هو تمركز الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروس.

وأكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أمس الخميس نقل الأسلحة النووية التكتيكية الروسية إلى بلاده.