ستولتنبرج: قمة الناتو المقبلة تضع رؤية لمستقبل أوكرانيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، اليوم الجمعة، في بروكسل إن زعماء الناتو سيوافقون الأسبوع المقبل على حزمة دعم لأوكرانيا تشكل علاقات كييف المستقبلية مع الحلف العسكري.

وأضاف ستولتنبرج متحدثا عن قمة الناتو، المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة الليتوانية فيلنيوس: "سنجعل أوكرانيا أكثر قوة، وسنضع رؤية لمستقبلها".

وسيحضر الاجتماع أيضا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ويشمل الدعم طويل الأجل المزمع لأوكرانيا، برنامج مساعدات لعدة سنوات وعلاقات سياسية أقوى مع كييف وإعادة تأكيد وعد الناتو الذي طال انتظاره بقبول انضمام أوكرانيا إلى الحلف.

يشار إلى أن دول الناتو اتفقت في عام 2008 على أن تصبح أوكرانيا عضوا في الحلف، ومع ذلك، فإن التحالف يستبعد، بشكل عام، قبول انضمام بلد يعاني من نزاع إقليمي مستمر.

وعندما تم الإعلان عن حزمة الدعم لأول مرة في أبريل الماضي، قال دبلوماسيون في الناتو إن تمويلا بقيمة 500 مليون يورو (544.5 مليون دولار) سنويا سيكون محل دراسة.

وقال ستولتنبرج إن القمة ستبعث "برسالة واضحة" إلى موسكو، مضيفا أن "الناتو يقف متحدا وأن العدوان الروسي لن يؤتي ثماره".

وقال ستولتنبرج إن قادة الناتو سيدعمون في القمة أيضا خططا حول كيفية الرد على هجوم محتمل من قبل روسيا أو أي جماعة إرهابية وكذلك تعزيز إنتاج الأسلحة.