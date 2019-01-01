تقارير: عرض لأوسوريو لتدريب منتخب هندوراس

كشفت تقارير صحفية خارجية عن وجود عرض لخوان كارلوس أسوريو، المدير الفني للزمالك، لتدريب منتخب هندوراس، خلال الفترة المقبلة.

وذكر برنامج "إل فبار كاراكول" الكولومبي فإنه أوسوريو كشف عن تلقيه عرضًا لتدريب منتخب هندوراس بداية من الصيف الجاري.

وأفاد التقرير أن أوسوريو رفض الحديث عن قيمة تعاقده مع الزمالك، لأنه يرى أن ذلك الأمر حساس للغاية.

كما أكد موقع دايز الهندوراسي تلك الأنباء، مُشيرًا إلى أن الكولومبي خوان كارلوس أسوريو، هو الخيار الأول لتدريب المنتخب.

وأفاد التقرير أن أوسوريو يحصل على راتب شهري من الزمالك قيمته 100 ألف دولار، وهو راتب مرتفع للغاية بالنسبة للاتحاد الهندوراٍسي بالإضافة لصعوبة رحيله من الزمالك حاليًا.

يُذكر أن أسوريو، البالغ من العمر 62 عامًا سبق له خوض تجربتين في تدريب المنتخبات الوطنية، كانتا مع المكسيك وباراجواي.

ويستعد الزمالك لمواجهة فيوتشر مساء غدٍ السبت على ملعب الأهلي والسلام، لحساب الجولة الـ 32 من الدوري العام، قبل أن يواجه الأهلي يوم 13 يوليو الجاري في المسابقة نفسها.