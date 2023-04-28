أوسوريو مستمر مع الزمالك رغم العروض اللاتينية

أبلغ الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك، مساعديه وكذلك إدارة النادي بأنه مستمر في عمله ولا نية لديه للرحيل.

أوسوريو الذي ارتبط اسمه بتولي تدريب منتخب هندوراس، بعد أسابيع قليلة من ارتباط اسمه بتدريب كلوب أمريكا المكسيكي، أكد أنه متمسك بالبقاء مع الزمالك.

المدير الفني الكولومبي الذي تولى المهمة قبل شهرين أكد على أنه سعيد بالعمل في الزمالك ولا نية لديه للرحيل أو الالتفات للعروض التي أوضح أنه من الطبيعي أن يتلقى عروضا كونه مدرب محترف.

يذكر أن الزمالك قد اختتم استعداداته لمواجهة فيوتشر في الدوري والتي تقام مساء السبت، حيث دخل الفريق في معسكر مغلق.