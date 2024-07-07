الجيش الإيراني: المدمرة سهند تتعرض لحادث في ميناء جنوبي البلاد

أعلن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن المدمرة الايرانية "سهند" تعرضت لحادث في ميناء بندر عباس بمحافظة هرمزكان جنوبي البلاد.

وبحسب ما أفاد به الموقع الإعلامي للجيش الإيراني في بيان، فقد تعرضت المدمرة سهند لحادث في أحد مرافئ ميناء بندر عباس، حيث كانت تتلقى عملية الصيانة؛ وذلك بعد ان تسربت المياه في الخزانات، مما أدى إلى اختلال توازن السفينة، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وذكر البيان، أن عملية إعادة التوازن للمدمرة سهند، جارية على وجه العجالة، وأن المصابين بجروح طفيفة إثر هذا الحادث، يتلقون العلاج في المستشفى حاليا.

وذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية أن الحادث وقع على الأرجح أثناء إصلاحات نظام الدفع أو خزان الصابورة في المدمرة، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتابعت فارس أن المدمرة مالت وغرقت جزئيا، لكن من الممكن إعادة تعويمها وإصلاحها.