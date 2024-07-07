انتشال جثامين 3 شهداء شرق مدينة رفح الفلسطينية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انتشل مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني، صباح اليوم الأحد، جثامين ثلاثة شهداء، شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وقال مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن الشهداء الثلاثة ارتقوا بعد أن استهدفتهم قوات الاحتلال وهم بانتظار شاحنات محملة بالبضائع والمساعدات شرق مدينة رفح، وجرى نقلهم الى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس.

كما استشهد صباح اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، غرب مدينة غزة.

وقال شهود عيان إن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا في حي الميناء غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين.

كما قصفت مدفعية الاحتلال محيط أبراج الأسرى غرب النصيرات، بالتزامن مع اطلاق مروحيات الاحتلال نيرانها الثقيلة شرق دير البلح وسط قطاع.

وأشار مراسل «وفا»، إلى إصابة أربعة مواطنين بجروح في قصف لطائرات الاحتلال استهدف شقة سكنية في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

فيما واصلت مدفعية الاحتلال قصف شمال مخيم البريج ومحيط جسر وادي غزة شمالي المحافظة الوسطى.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 38098 مواطنا، وإصابة 87705 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.