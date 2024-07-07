استشهد وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، في قصف صاروخي ومدفعي وإطلاق نار من قبل آليات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن مسعفين انتشلوا جثامين 3 شهداء وعدد من الجرحى بعد قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة أبو حصيرة في منطقة الميناء غرب مدينة غزة، فيما لا زال البحث جار عن مفقودين تحت الأنقاض، وجرى نقل الشهداء والمصابين إلى المستشفى المعمداني.

وأضاف أن ستة مواطنين استشهدوا جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ونقلوا إلى المستشفى المعمداني في المدينة.

وذكر أن طائرات الاحتلال أغارت على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة تزامنا مع قصف مدفعي على مخيم البريج وشرق منطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

كما أصيب أربعة مواطنين جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة راضي بمخيم النصيرات، وجرى نقلهم إلى مستشفى العودة في المخيم.

واستشهد ستة مواطنين بينهم طفلان؛ جراء قصف للاحتلال استهدف منزلًا لعائلة جوادة في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، وجرى نقل الشهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.

وأصيب ثلاثة مواطنين جراء استهداف قوات الاحتلال مبنيي البريد والداخلية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وجرى نقلهم إلى مستشفى ناصر بالمدينة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 38098 مواطنا، وإصابة 87705 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.