رئيس الوزراء البريطاني: الوضع على الحدود الشمالية لإسرائيل مقلق للغاية

جرى، اليوم الأحد، اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة البريطانية، توجه ستارمر بالشكر إلى نتنياهو، على تهنئته له بمناسبة توليه منصبه الجديد، قائلًا إنه «يتطلع إلى تعميق العلاقة الوثيقة بين البلدين».

وأكد ستارمر، التزامه بمواصلة التعاون الحيوي بين المملكة المتحدة وإسرائيل لردع «التهديدات الخبيثة»، منوهًا أن «الوضع على الحدود الشمالية لإسرائيل مقلق للغاية، ومن الضروري أن يتصرف جميع الأطراف بحذر».

وشدد على الحاجة المُلحة إلى وقف إطلاق النار في غزة، وإعادة الرهائن، وزيادة حجم المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المدنيين على الفور.

كما أكد أهمية ضمان توافر الظروف طويلة الأجل لحل الدولتين، بما في ذلك ضمان حصول السلطة الفلسطينية على الأموال اللازمة للعمل بشكل فعال.