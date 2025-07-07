محافظ الإسماعيلية يوجه بتركيب كاميرات مراقبة وتشديد الأمن داخل المقابر

تفقد اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، مقابر المدينة بمنطقة منشية الشهداء، للوقوف على حالة النظافة ومراجعة منظومة الإنارة، موجهًا بتكثيف أعمال النظافة العامة بالتعاون مع حي ثان ومديرية الطرق والنقل، وصيانة كشافات الإنارة لتوفير الأمان أثناء الزيارة أو مراسم الدفن.

وشدد المحافظ على ضرورة تركيب منظومة كاملة لكاميرات المراقبة، والتعاقد مع شركة أمن، مع الانتهاء من كافة الأعمال داخل المقابر قبل نهاية يوليو الجاري، تمهيدًا لجولة تفقدية جديدة لمتابعة التنفيذ.

وناشد جلال المواطنين بالحفاظ على حرمة المقابر وعدم إلقاء القمامة والمخلفات بداخلها، مشددًا على أهمية التعاون مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة