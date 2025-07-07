المبعوث الأمريكي باراك: نأخذ في الاعتبار كل مخاوف اللبنانيين

أعرب السفير الأمريكي في تركيا والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الملف السوري توماس باراك، عن تفاؤله، بعد لقائه رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بعد ظهر اليوم الاثنين، وقال نأخذ في الاعتبار كل مخاوف اللبنانيين.

واستقبل سلام بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي السفير باراك، في حضور سفيرة أمريكا في لبنان ليزا جونسون والوفد المرافق، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اللبناني.

وقال باراك بعد انتهاء الاجتماع ردا على أسئلة الصحفيين "كان الأمر رائعا، عندما نتعامل مع محترفين تصبح الحياة سهلة، هناك 3 من الكبار التقيت بهم اليوم، أنا متفائل ومتشجع وشجاعتهم هي لصالحكم".

وأضاف "نحن نأخذ في الاعتبار كل مخاوف اللبنانيين، ولهذا السبب نحن هنا، ولكننا هنا للإرشاد والمساعدة، الأمر متروك لكم".

ووصل باراك إلى بيروت، قبل ظهر اليوم الاثنين، للقاء المسئولين اللبنانيين.

والتقى باراك مع كل من الرئيس اللبناني جوزف عون، ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

وتسلّم باراك من عون ردا على المقترحات التي حملها إلى المسئولين اللبنانيين في زيارته الأولى في 19 يونيو الماضي.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية في بيان اليوم الاثنين، أن الرئيس عون سلم السفير الأمريكي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توماس باراك، "أفكارا لبنانية لحل شامل خلال الاجتماع في قصر بعبدا".

وتتعلق المقترحات الأمريكية التي حملها الموفد الأمريكي توماس باراك بتنفيذ الترتيبات الأمنية لوقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، فيما الرد اللبناني انطلق من مسلمات البيان الوزاري وهي ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي اللبنانية التي تحتلها، ووقف العمليات العدائية الإسرائيلية والبدء بعملية الإعمار والإفراج عن الأسرى، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية واستعادتها قرار الحرب والسلم.