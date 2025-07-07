تقرير: جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 27 شخصا جنوبي سوريا خلال 6 أشهر

ذكر تقرير إخباري، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال الأشهر الستة الماضية، 27 شخصا من مناطق مختلفة في الجنوب السوري، غير أنها أطلقت سراح بعضهم، في حين لا يزال مصير الباقين مجهولا.

وذكر تلفزيون سوريا، اليوم الاثنين، أن "جيش الاحتلال وجه للمعتقلين تهما بالانتماء إلى حزب الله اللبناني والميليشيات الإيرانية وحركة حماس، بالإضافة إلى الاتجار بالسلاح".

ولفت إلى أن الاعتقالات جرت في مناطق متفرقة من ريف القنيطرة وبيت جن بريف دمشق ودرعا، وكانت آخر حملة دهم صباح اليوم، وطالت 6 أشخاص، حيث زعمت القوات الإسرائيلية أنها أوقفتهم بسبب تعاملهم مع "فيلق القدس" الإيراني.

واقتحمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مزرعة بريف القنيطرة الجنوبي، يوم الأربعاء الماضي، واعتقلت 3 مواطنين، زعمت تل أبيب ارتباطهم بإيران.

وكانت الهجمات الإسرائيلية على سوريا قد تصاعدت بشكل ملحوظ عقب سقوط نظام الأسد، واستهدفت مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري، بهدف تدميرها ومنع إعادة تأهيل بنيتها التحتية، تزامنًا مع عمليات توغّل بري في أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا، حيث سيطرت على المنطقة العازلة، ثم انتقلت لتنفيذ مداهمات في المناطق الحدودية.