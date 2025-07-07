معرض الفيوم للكتاب يحتفي بديوان أوبرا السعادة للشاعرة إيمان العقيلي

شهدت فعاليات معرض الفيوم للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، ندوة مناقشة ديوان "أوبرا السعادة" للشاعرة إيمان العقيلي، وسط حضور لافت ومشاركة نخبة من النقاد والأدباء، من بينهم الدكتور عصام محمود، والشاعر والكاتب المسرحي طارق عمران، والأستاذة إيمان محمد، بالإضافة إلى الشاعر الكبير مصطفى الجارحي.

اتسمت أغلب المداخلات النقدية بالإشادة بجماليات الديوان وتماسك لغته وصوره الشعرية، بينما قدّم الناقد طارق عمران رؤية أكثر تحليلاً وتركيزًا على بنية الديوان، مؤكدًا أن الشاعرة خاضت تجربة محفوفة بالتحديات من خلال اعتمادها على وحدة الطرح والموضوع في جميع القصائد، مما جعلها تدور في فلك فكرة واحدة برؤية تكاد تتطابق من نص لآخر.

وقال عمران: "إيمان العقيلي اختارت أن تنسج ديوانها على وتيرة واحدة، داخل إطار فكري موحد، ما جعلها أسيرة لهذا التصور، فغاب التنوع واختفت المفاجآت، لكنها في المقابل، استطاعت أن تقدم عمقًا فلسفيًا واضحًا، قد يكون هدفها الأساسي من هذا النمط الكتابي."

كما أشار إلى أن الشاعرة نجحت في توظيف ألفاظها للتعبير عن حالاتها النفسية بدقة، وصاغت صورًا شعرية بسيطة ظاهريًا، لكنها مشحونة بدلالات نفسية عميقة، مضيفًا أن اللغة جاءت رشيقة ومحمّلة بالأحاسيس، ما جعل التجربة تلامس القارئ وتجعله يتورط شعوريًا في مسار القصائد.

الديوان، الذي اختارت له الشاعرة عنوانًا دالًا هو "أوبرا السعادة"، يبدو كأنه دعوة للتأمل في مشهد حياتي متكامل، تقدمه العقيلي برؤية ذاتية وشاعرية مكثفة، تجسّد من خلالها فلسفتها الخاصة عن الفرح والألم، والوحدة والبهجة، في آنٍ واحد.