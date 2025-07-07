وافق اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على تخصيص قطعة أرض بمدينة سفاجا بمساحة 3700 متر مربع بالمجان، لإنشاء حديقة ترفيهية متكاملة تخدم ذوي الهمم، وتوفر لهم بيئة آمنة ومهيأة تضمن ممارسة أنشطتهم بحرية وكرامة، تحت اسم "حديقة الأمل".

كما قرر المحافظ تخصيص قطعة أرض بمدينة الغردقة لإقامة مسجد يخدم سكان المنطقة، ضمن عدد من قرارات التخصيص التي تستهدف تعزيز مشروعات النفع العام في مختلف مدن المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد اليوم بديوان عام المحافظة، بحضور ماجد حنا نائب المحافظ، وكمال سليمان سكرتير عام المحافظة، واللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ.

وأكد اللواء عمرو حنفي أن دعم ذوي الهمم يمثل أولوية أساسية ضمن الرؤية التنموية لمحافظة البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن مشروع الحديقة يعد خطوة نحو تحقيق العدالة المجتمعية وتحسين جودة الحياة، ويعكس التزام المحافظة بتلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.