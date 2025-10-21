أثنى مدرب ريال مدريد تشابي ألونسو على التركي أردا جولر، مؤكداً فخره بالأهمية التي اكتسبها اللاعب في خططه، معتبرًا أنه "مزيج بين مسعود أوزيل وجوتي بفضل المهارات التي يتمتع بها".

وقال تشابي ألونسو: "يشبه أوزيل ليس فقط بسبب المكان الذي جاءا منه. يتمتع بموهبة هي مزيج بين أوزيل وجوتي.. كان جوتي يجيد بناء الهجمات وإنهاءها".

وأضاف المدرب الإسباني: "حينما يكون أردا موجودًا يتحسن مستوانا.. يجب أن نستمر في دعمه ومؤازرته، لكننا سعداء جداً بنضجه والثقل الذي يكتسبه في طريقة اللعب".

وفيما يخص مباراة الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في تشامبيونز ليج أمام يوفنتوس، أكد ألونسو أهمية عودة لاعبي مركز الظهير الأيمن داني كارفاخال وترينت ألكسندر-أرنولد، دون أن يكشف عن هوية اللاعب الذي سيبدأ به، مستبعداً لحاق دين هويسن وداني سيبايوس بالمباراة.

وصرح: "إنها مباراة كلاسيكو أوروبية. يوفنتوس ينتمي لفئة فرق الصفوة في كرة القدم الأوروبية وقد واجهوا ريال مدريد مرات عديدة، شاركت في إحداها".

وواصل: "مستعدون على أكمل وجه للمواجهة، الفريق يطمح لتحقيق ثالث فوز في التشامبيونز وتحقيق انطلاقة جيدة للغاية. سنحتاج إلى دعم الجمهور".

واعترف تشابي أنه كان يتابع الميرينجي الموسم الماضي رغم أنه لم يكن مدربًا له، مذكرًا بالبداية السيئة للفريق الإسباني في مرحلة الدوري من دوري الأبطال. ليضع نصب عينيه حسم تلك المرحلة ضمن المراكز الثمانية المتقدمة لحسم التأهل مباشرة للأدوار الإقصائية.

وحذر: "يقدم يوفنتوس أداءً مبهرًا حتى ثلاثة أسابيع مضت، يحققون نتائج إيجابية بشدة. فاز بشكل رائع على إنتر، وبغض النظر عن نتائجه مؤخراً، فنحن نستعد بكل قوة لموقعة غد. أي فريق إيطالي يمر بفترة صعبة تصبح خطورته مضاعفة".

وأتم تشابي ألونسو تصريحاته قائلًا: "لا أتذكر كيف جاء الميلان إلى هنا العام الماضي، إلا أنني أذكر كيف كانت المباراة صعبة، لا يزال الأمر عالقاً في ذهني".