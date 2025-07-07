يائير جولان: نتنياهو لن يهزم حماس

جدد رئيس حزب الديمقراطيين المعارض الإسرائيلي يائير جولان، هجومه على رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف خلال تصريحات، أعاد نشرها عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الاثنين، أن «نتنياهو يدفع ثمن بقائه بدماء الآخرين»، مستطردًا: «هذا الرجل يُعرّضنا جميعًا للخطر، ولن يهزم حماس. إنه يُلحق الدمار بإسرائيل».

ووصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين إلى واشنطن، في زيارة هي الثالثة من نوعها خلال ستة أشهر فقط، منذ أن تسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهامه في البيت الأبيض.

الزيارة تأتي على خلفية محادثات انطلقت بالفعل في العاصمة القطرية الدوحة بشأن وقف لإطلاق النار في غزة، وبعد حرب إسرائيلية إيرانية تدخلت فيها الولايات المتحدة، أعادت خلط الأوراق الجيوسياسية في المنطقة.

وعلى الرغم من أن الحرب في قطاع غزة تحتل الجزء الأكبر من هذه الزيارة، إلا أنه يبدو أن لنتنياهو أهداف أخرى من ورائها، أهمها تعزيز نفوذه السياسي داخل إسرائيل أولا، وتكريس التحالف الاستراتيجي بين البلدين والذي ظهر خلال الحرب بين تل أبيب وطهران، فضلا عن الدعم الأمريكي اللامتناهي لإسرائيل في ظل تقلبات إقليمية غير مسبوقة.

وقال نتنياهو للصحفيين في مطار بن جوريون قبيل مغادرته لواشنطن: «هذه زيارتي الثالثة للرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ انتخابه منذ أكثر من ستة أشهر».

وأضاف نتنياهو أنه سيجري أيضا محادثات مع مسئولين في الإدارة الأمريكية وممثلين عن الحزبين في الكونجرس ومسئولين بارزين آخرين.