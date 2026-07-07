تفتيش عمالي على شركة أدوية بالأقصر للتأكد من الالتزام بالقانون

نفذت مديرية العمل في الأقصر حملة تفتيشية على إحدى شركات الأدوية بالمحافظة؛ لمراجعة مدى الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وذلك في إطار تكثيف الرقابة على المنشآت كثيفة العمالة، بالتزامن مع تنظيم ندوة توعوية للعاملين حول حقوقهم وواجباتهم.

وأوضح محمود أحمد عيسى، وكيل وزارة العمل بالأقصر، أن الحملة استهدفت مراجعة ملفات 107 عمال بالشركة؛ للتأكد من وجود عقود عمل موثقة لجميع العاملين، والالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وأحكام قانون العمل، مع رصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

كما شهدت الحملة تنظيم ندوة توعوية للعاملين وإدارة الشركة للتعريف بأحكام قانون العمل الجديد، بما يسهم في تعزيز الالتزام بالتشريعات المنظمة لسوق العمل وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.

وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات التفتيشية والتوعوية على مختلف المنشآت بالمحافظة لضمان توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة وحماية حقوق العاملين.