 وزير الري يوجه بتسريع تنفيذ المشروع القومي لضبط نهر النيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الري يوجه بتسريع تنفيذ المشروع القومي لضبط نهر النيل


نشر في: الثلاثاء 7 يوليه 2026 - 10:19 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يوليه 2026 - 10:19 ص

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا بحضور عدد من قيادات الوزارة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط نهر النيل، واستعراض ما تم إنجازه من أعمال، وخطط التنفيذ خلال المرحلة المقبلة، في إطار جهود وزارة الموارد المائية والري للحفاظ على نهر النيل وتعزيز كفاءة إدارته.

وتناول الاجتماع جهود حماية المجرى المائي، وإزالة التعديات، ومعالجة النقاط التي قد تؤثر على كفاءة سريان المياه، بما يسهم في ضمان انسيابية التصرفات المائية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.

ووجه الدكتور سويلم باستمرار المتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ، واتساقها مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، مع تعزيز التنسيق بين جهات الوزارة والجهات المعنية، لضمان تنفيذ المشروع بكفاءة، وبما يدعم جهود الدولة في حماية نهر النيل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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