 محافظ كفرالشيخ يتابع تطوير «الرمال السوداء» لـ20 منزلا بالبرلس - بوابة الشروق
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محافظ كفرالشيخ يتابع تطوير «الرمال السوداء» لـ20 منزلا بالبرلس

محمد نصار
نشر فى : الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 9:38 م | آخر تحديث : الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 9:38 م
تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، بدء الشركة المصرية للرمال السوداء في إحلال وتجديد وفرش وتجهيز 20 منزلًا للأسر الأكثر احتياجًا بقرية الشهابية بالبرلس بتكلفة مبدئية تتجاوز 8 ملايين جنيه كمرحلة أولى.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، وتفعيلًا لدور الشركة المصرية للرمال السوداء الرائد في المشاركة المجتمعية، وفي إطار التعاون المستمر بين الشركة ومحافظة كفرالشيخ بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وإدارة التضامن الاجتماعي ببلطيم.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه تم البدء في أعمال إحلال وتجديد وفرش وتجهيز تلك المنازل، ليتم بعد ذلك تسليمها للأهالي بقرية الشهابية بالبرلس جاهزة للإقامة، لافتًا إلى أن الشركة لها العديد من الأنشطة المجتمعية منها توزيع السلع الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية بقرية الشهابية بالبرلس بالتنسيق مع إدارة التضامن الإجتماعى ببلطيم .

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