أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي عن بدء تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى عرفات يوم الجمعة المقبل، مضيفة أنه تم الانتهاء من استلام مخيمات مشعري عرفة ومنى؛ استعدادا لبدء تفويج الحجيج.

وقال أيمن عبدالموجود، رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعي، إن البعثة قد تسلمت المخيمات الخاصة بحجاج الجمعيات الأهلية في الأراضي المقدسة؛ استعدادًا لبدء تفويج ضيوف الرحمن إلى عرفات يوم الجمعة، لافتا إلى أن فريق من البعثة قام بتسلم المخيمات مع المطوفين وتواجد مشرفي ضيوف الرحمن، حيث حرصت بعثة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام على تقديم خدمات أفضل للحجيج في منطقة المشاعر المقدسة.

كما تم تجهيز كل خيمة وهي ألماني تتميز بالجودة المرتفعة بـ"sofa bed"، وتم وضع استيكر خاص عليها يتضمن كل بيانات الحاج كما تم تسليم الحجيج "id" خاص به وشنطة باك تتضمن كوفرتة ووسادة خاصه به، إضافة إلى ذلك تم دعم المخيمات بمكيفات هواء فريون وتم التأكد من رفع قدرتها عن الأعوام الماضية، مع التأكيد على جاهزية المخيم بعدد من المكيفات الإضافية في حال الاحتياج إليها.

وأضاف عبدالموجود أنه سيتم دعم المخيمات بمطبخ وحافظات تبريد لتوفير المشروبات والمياه الباردة للحجيج ووجبات ساخنة تيسيرا عليهم في أداء المشاعر المقدسة بسهولة، إضافة إلى تزويد كل خيمة بكولمن يحتوي على زجاجات مياة معدنية باردة وعصائر، كما سيتم توزيع وجبات جافة عليهم.

وأكد رئيس بعثة الحج على المشرفين ضرورة الالتزام بعدد من التوجيهات الهامة التي تضمن سلامة الحجيج وانسيابية الحركة، مع تجنب أماكن الازدحام حفاظا على الحجيج.

وأشار إلى أن البعثة يصاحبها 270 مشرفا، منهم 9 سيدات وأنه قد تم اصطحاب المشرفين أثناء التسليم للتعرف على أماكن الخدمات والدخول والخروج، مع التأكيد على ضرورة وضع اللافتات الإرشادية الواضحة التي تتضمن اسم المجموعة والمحافظة واسم المشرف وصورته، وأن تكون واضحة بشكل كل للحجيج.

ولفت إلى أن الوزارة قامت بإعداد فيديو إرشادي يشرح لضيوف الرحمن المخيمات الخاصة بعرفة ويساعدهم على سهولة وصول كل حاج للمخيم الخاص به.