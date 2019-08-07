نيكاراجوا تقرر افتتاح سفارة لها لدى فلسطين

صرح وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني ، رياض المالكي ، بأن نيكاراجوا قررت افتتاح سفارة لها لدى دولة فلسطين.

وأوضح المالكي - في تصريح صحفي - اليوم الأربعاء، أن نيكارجوا عينت مازن خفش ، سفيرا مقيما لها، وهو من أصول فلسطينية من "نابلس" بالضفة الغربية ، وأنه يتواجد حاليا في رام الله، ويجري العمل معه من أجل تسهيل مهمته، معربا عن أمله بأن يتم فتح سفارات أخرى في فلسطين.

وعلى صعيد آخر ، ندد المسؤول الفلسطيني، بمصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 2300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وقال المالكي - في حديث لإذاعة فلسطين الرسمية - ، إن إسرائيل "تتغول" في توسيع أنشطتها الاستيطانية بالأراضي الفلسطينية المحتلة بدعم من الإدارة الأمريكية الحالية.

ولفت إلى أن القيادة الفلسطينية تتحرك على عدة مستويات لمواجهة التصعيد الاستيطاني الإسرائيلي بما في ذلك، في إطار المحكمة الجنائية الدولية.

وطالب بإدانة دولية واسعة للتصعيد الإسرائيلي في الأنشطة الاستيطانية، لما يشكله من تدمير لحل الدولتين ، ومخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.

يذكر أن حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، أن إسرائيل صادقت على خطط لبناء 2300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن الموافقة على بناء المستوطنات تعتبر جزءا من السياسة الحكومية "الكارثية " الهادفة إلى منع أي إمكانية لإحلال السلام، وعثرة كأداء أمام خيار حل الدولتين، وأن الهدف منها ضم جزء من الضفة الغربية أو ضمها بالكامل.