أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى أكثر من مليون و36 ألف فرد منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و36 ألفا و290 فردا، من بينهم 1230 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11022 دبابة، منها 3 دبابات أمس الاثنين، و22993 مركبة قتالية مدرعة، و30346 نظام مدفعية، و1440 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1194 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 421 طائرة حربية، و340 مروحية، و45880 طائرة مسيرة، و3491 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و55147 من المركبات وخزانات الوقود، و3932 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.