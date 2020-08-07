 نقيب الأطباء اللبنانيين: المستشفيات لم يصلها الدعم الخارجي حتى الآن - بوابة الشروق
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نقيب الأطباء اللبنانيين: المستشفيات لم يصلها الدعم الخارجي حتى الآن

علم لبنان
علم لبنان
أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 7 أغسطس 2020 - 3:01 م | آخر تحديث: الجمعة 7 أغسطس 2020 - 3:01 م

صرح ‏نقيب الأطباء اللبنانيين الدكتور شرف أبو شرف، بأن لبنان في حاجة لدعم مادي ومساعدات إنسانية وأدوية.

وقال خلال تصريحات لـ «سكاي نيوز عربية»، اليوم الجمعة، إن هناك أربعة مستشفيات في بيروت تضررت بشكل كبير جراء الانفجار.

‏وأشار «أبو شرف» إلى أن المستشفيات لم يصلها الدعم الخارجي حتى الآن.

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ ثلاثة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفاد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 154 شهيدًا وآلاف الجرحى حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.

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