نجيب ميقاتي: زيارة ماكرون رسالة دعم للبنان

أشاد نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء اللبناني السابق، بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان، لدعم البلد بعد انفجار مرفأ بيروت الضخم.

ونقلًا عن الوكالة الوطنية للإعلام، قال ميقاتي عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، «تحية تقدير إلى الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، الذي وجه بزيارته اليوم، رسالة دعم للبنان واللبنانيين، وإن تشديده على سياسة النأي بالنفس التي أرسيناها في حكومتنا حدد بوضوح قواعد الحل الذي يبعد لبنان عن تداعيات المخاطر».

وزار الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، اليوم الخميس، منطقة بيروت المنكوبة، وأكد خلال زيارته دعم ومساندة اللبنانيين بشتى الطرق.

واندلع حريق كبير، أول أمس الثلاثاء، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفاد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في تصريحات صحفية، أمس الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 137 شهيدًا ونحو خمسة آلاف جريح حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسئولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسئولية.