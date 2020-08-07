 الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة على الحدود مع لبنان - بوابة الشروق
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الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة على الحدود مع لبنان

الجيش الاسرائيلي
الجيش الاسرائيلي
غزة - أ ش أ
نشر في: الجمعة 7 أغسطس 2020 - 7:18 م | آخر تحديث: الجمعة 7 أغسطس 2020 - 7:18 م
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنها تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة على الحدود الشمالية مع لبنان.

وذكرت الوزارة، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "رصدت قوات الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية طائرة مسيرة تسللت إلى شمال إسرائيل، وتم إسقاطها من قبل الجيش الإسرائيلي" حسب ما أوردت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل)، اليوم، على موقعها الإلكنروني.

يُذكر أنه، في وقت سابق من اليوم، سُمع دوي صافرات إنذار كانت تحذر من هجوم صاروخى محتمل فى شمال اسرائيل، إلا أن الجيش الإسرائيلي أكد أنه إنذار كاذب ناتج عن رصد خاطئ.

وأضافت الدفاع الإسرائيلية أن قوات الجيش تواصل مراقبة الوضع على الحدود الشمالية لمنع أي هجوم محتمل.

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