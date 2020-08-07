أحمد عز يرفع علم لبنان في عرض علاء الدين ويطالب الجمهور بالوقوف دقيقة حداد

طالب الفنان أحمد عز جمهور مسرحية "علاء الدين" مساء أمس، بالوقوف دقيقة حداد على شهداء انفجار بيروت، وذلك بعد انتهاء العرض مباشرة، حيث فاجئهم أثناء تحية فريق العرض برفع علم لبنان، واستأذنهم بالوقوف دقيقة حداد.

وكان "عز" قد نعى ضحايا انفجار لبنان، عبر حسابه الرسمي على تويتر، قائلا: "خالص التعازي والمواساة.. لبنان في القلب".

فيما شارك مخرج المسرحية مجدي الهواري صور عز أثناء حمله علم لبنان قائلا: "سيظل المسرح هو منبر و منارة الاحداث وتاريخه".

يذكر أن مسرحية "علاء الدين" يشارك في بطولتها تارا عماد ومحمد ثروت، وهشام إسماعيل وسامي مغاوري.