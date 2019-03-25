ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ43 شهيدا بينهم 10 أطفال و4 سيدات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 12 مواطنا فلسطينيا، مساء اليوم الأحد، في غارات إسرائيلية جديدة على عدة مناطق في قطاع غزة، ما يرفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي إلى 43 شهيدا فلسطينيا، بينهم 15 طفلا و4 سيدات، والمصابين أكثر من 311 مواطنًا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية استهدفت منطقة مقبرة الفالوجا في بلدة جباليا شمال القطاع، وتجمعا للمواطنين عند مفترق السامر وسط مدينة غزة، ومنزلا شرق البريج وسط القطاع؛ ما أسفر عن استشهاد 12 مواطنا غالبيتهم من الأطفال، وإصابة آخرين، جروح عدد منهم وصفت بالخطيرة.