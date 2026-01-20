مارين لوبان تواجه محاكمة استئناف حاسمة بتهمة إساءة استخدام أموال البرلمان الأوروبي

يواجه المستقبل السياسي لزعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، مارين لوبان، اختبارا حاسما مع بدء محاكمة الاستئناف في باريس، والتي قد تلحق الضرر بطموحات حزبها لإحداث تغيير جذري في مسار البلاد عبر سياسات قومية ومعادية للهجرة.

ومن المقرر أن تجيب لوبان على أسئلة القضاة على مدار يومين بدءا من اليوم الثلاثاء، في محاولة منها لإلغاء حكم صدر في مارس الماضي، أدينت فيه بإساءة استخدام أموال البرلمان الأوروبي في تعيين مساعدين لها خلال الفترة من عام 2004 إلى عام 2016.

ويقضي الحكم الابتدائي بمنع لوبان من تولي أي منصب بالانتخاب لمدة خمس سنوات، إلى جانب عامين من الإقامة الجبرية مع وضع سوار إلكتروني، وعامين آخرين مع وقف التنفيذ.

ومن المتوقع أن تؤثر هذه المحاكمة بشكل كبير على المشهد السياسي في فرنسا.