مستشار الرئيس الفلسطيني يشيد بإصرار مصر على وقف إطلاق النار في قطاع غزة

قال مستشار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمود الهباش، إن مصر نجحت في التوصل إلى وقف العدوان الإسرائيلي في غزة، معربًا عن ترحيبه بوقف إطلاق النار على القطاع، وأمنياته ألا يتكرر مرة أخرى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أنه يتوقع مزيدا من السوء في المستقبل بقطاع غزة، مع بقاء أسباب التوتر قائمة، واستمرار وجود الاحتلال على الأراضي الفلسطينية.

وأشاد بالإصرار المصري والمثابرة من القاهرة على وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، متابعًا: «مصر لم تيأس وكانت مصرة، اطلعت على جانب من الاتصالات والتحركات، وكانت لدينا ثقة بأن مصر لن تتخلى عن دورها وهو ما حدث بالفعل».

ونوه إلى أن العدوان على قطاع غزة بدأ إسرائيليا من اللحظة الأولى»، معقبًا: «حتى الذرائع التي تتخفى وراءها إسرائيل لم تكن موجودة، لم تُطلَق طلقة واحدة من قطاع غزة باتجاه الجنود الإسرائيليين أو المستوطنات قبل العدوان الإسرائيلي».

ونشرت فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأحد، بيان وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وجاء في البيان: «قال مصدر مسؤول، إنه في إطار حرص مصر على إنهاء حالة التوتر الحالية في قطاع غزة، كثفت مصر اتصالاتها مع كل الأطراف لاحتواء التصعيد الحالي».

وتابع: «في ضوء تلك الاتصالات تدعو مصر إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل اعتبارا من الساعة 23:30 مساء اليوم بتوقيت القدس».

وأردف: «مصر تبذل جهودها وتلتزم بالعمل عن الإفراج عن الأسير خليل العودادة ونقله للعلاج، وكذا العمل على الإفراج عن الأسير بسام السعدي في أقرب قت ممكن».

واختتم: «وأضاف المصدر، أنه لاتزال الاتصالات المصرية المكثفة تتواصل مع كل الأطراف للوصول إلى وقف ودائم لإطلاق النار بقطاع غزة».