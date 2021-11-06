الخارجية الفلسطينية: طلبنا تدخل مصر بشكل عاجل لوقف اعتداء إسرائيل الهمجي على شعبنا

قال مساعد وزير الخارجية الفلسطيني عمار حجازي، إن الوزارة تنظر باهتمام لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنها تنظر باهتمام لوقف أي عدوان إسرائيلي على الشعب الفلسطيني في أي بقعة.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «الغد»، مساء الأحد، أن العدوان الإسرائيلي مستمر على مدار 55 عامًا من عمر الاحتلال، ويأخذ أشكالًا مختلفة، منوهًا إلى أن ما يحدث في غزة امتداد للاستعمار الاستطياني، الذي تقوم به إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

ونوه إلى أن ما تفعله إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، انتهاك صارخ لكل المقررات والمرجعيات الدولية، متابعًا: «نتطلع إلى وقف سفك دماء الشعب الفلسطيني، اعتاد الجانب الإسرائيلي في اعتداءاته الانتقام من المدنيين، والهجوم بشكل مباشر على المدنيين والبنى التحتية».

وأشار مساعد وزير الخارجية الفلسطيني، إلى أن الاحتلال اعتاد في كل المواجهات، التغول على دم المدنيين والأطفال والعزل، وأن يتخذ منهم أشكالًا للهجوم المباشر، واصفًا وقف إطلاق النار بأنه «دعوة لوقف النزيف».

وتابع: «منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي، طالبنا الأطراف الدولية ومجلس الأمن وكل الفاعلين والشقيقة مصر، لتتدخل بشكل عاجل لوقف هذا الاعتداء الهمجي على شعبنا».

ونشرت فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأحد، بيان وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وجاء في البيان: «قال مصدر مسؤول، إنه في إطار حرص مصر على إنهاء حالة التوتر الحالية في قطاع غزة، كثفت مصر اتصالاتها مع كل الأطراف لاحتواء التصعيد الحالي».

وتابع: «في ضوء تلك الاتصالات تدعو مصر إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل اعتبارا من الساعة 23:30 مساء اليوم بتوقيت القدس».

وأردف: «مصر تبذل جهودها وتلتزم بالعمل عن الإفراج عن الأسير خليل العودادة ونقله للعلاج، وكذا العمل على الإفراج عن الأسير بسام السعدي في أقرب قت ممكن».

واختتم: «وأضاف المصدر، أنه لاتزال الاتصالات المصرية المكثفة تتواصل مع كل الأطراف للوصول إلى وقف ودائم لإطلاق النار بقطاع غزة».