اليمن: ثلاث وفيات وستة مفقودين جراء السيول بمأرب



أعلنت الحكومة اليمنية، مساء اليوم الأحد، رصد ثلاث وفيات وستة مفقودين جراء السيول التي سقطت على محافظة مأرب شرقي البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين التابعة للحكومة في تقرير تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه، إن "السيول والأمطار الغزيرة المصحوبة بالعواصف الشديدة التي هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسببت بوفاة ثلاثة أشخاص نازحين في محافظة مأرب".



وأضافت أن" ستة أشخاص آخرين تم رصدهم في عداد المفقودين جراء هذه السيول، فيما أصيب خمسة آخرون".



وأشارت إلى أن" السيول تسببت في تضرر مئات المساكن للنازحين، بما فيها مواد غذائية وإيوائية".



وحذرت الوحدة الحكومية من أن استمرار الأمطار قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني للنازحين بشكل أكبر.