قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن إسرائيل تماطل وتحاول فرض الشروط على الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن رام الله، لا تثق في سياسة الجانب الإسرائيلي، وكذلك الموقف الأمريكي تجاه ما يجري على الأراضي الفلسطينية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن العدوان الإسرائيلي على غزة أدى إلى سقوط أكثر من 40 شهيدا و300 جريج، مستنكرًا تصريح الجانب الأمريكي بأحقية إسرائيل الدفاع عن نفسها.

وتابع: «لا نثق بإسرائيل أو بوعودها حتى لو وصلنا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار اليوم أو صباح الغد، إسرائيل تريد استمرار الانقسام الفلسطيني، وأن تظل في موقع فرض الشروط على العالم العربي واستنزاف قدراته وخيراته».

وأكد أن الرئاسة الفلسطينية تسعى على كل المستويات لسرعة وقف إطلاق النار، لأنه يؤدي إلى منع سقوط المزيد من الشهداء والجرحى والإصابات، مؤكدًا أن الاتصالات مع مصر على مدار الساعة؛ بسبب تلك المشكلة ومشكلات أخرى تعرض لها الشعب الفلسطيني.

وأردف: «التشاور والتواصل دائم بين القيادتين الفلسطينية والمصرية، من أجل وضع حد للعدوان الإسرائيلي، لكن إسرائيل لا يمكن الوثوق بها، فهي تبحث عن فرض الشروط، ونحن لن نسمح بتهويد القدس أو تدمير القضية الفلسطينية».

وذكر أن «الجانب الفلسطيني يرفض الاستسلام والقبول بالشروط الصهيونية مهما كانت الظروف»، مضيفًا أن التواصل مستمر مع الجانب العربي والمصري، إضافة إلى التواصل مع الاتحاد الأوروبي وأعضاء مجلس الأمن لوضع حد للعدوان.

وشدد على أن الجانب الفلسطيني لن يتنازل عن حقوق شعبه، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مختتمًا: «نثمن الموقف المصري الداعم والمستمر لوقف إطلاق النار وحماية أرواح المواطنين، الأمر لا ينهي المشكلة، ولابد من حل دائم للقضية من جذورها، وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية».