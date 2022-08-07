 عمال بناء يغرقون في مجاري موسكو بعد هطول أمطار غزيرة - بوابة الشروق
الأحد 7 أغسطس 2022 11:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد سلسلة انتصارات الفارس الأبيض.. برأيك من بطل الدوري العام ؟

النتـائـج تصويت

عمال بناء يغرقون في مجاري موسكو بعد هطول أمطار غزيرة

(د ب أ)
نشر في: الأحد 7 أغسطس 2022 - 11:48 م | آخر تحديث: الأحد 7 أغسطس 2022 - 11:49 م

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم بعد أن فوجئ 12 من عمال البناء بارتفاع سريع في مستوى المياه في مجاري موسكو بعد هطول أمطار غزيرة.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم الأحد عن الدفاع المدني الروسي: "لسوء الحظ ، توفي ثلاثة عمال ، وانتشل عمال الإنقاذ جثثهم ".

وتحقق السلطات في انتهاك محتمل لقواعد حماية العمال.
وكان عمال البناء ينظفون المجاري عندما ارتفع مستوى المياه فجأة بشكل حاد بسبب هطول الأمطار الغزيرة ،وجرفتهم المياه.

وتمكن خمسة رجال من الوصول إلى السطح بمفردهم، بينما أنقذت فرقة الإطفاء أربعة ، وفقا لإدارة المدينة.

وشهد جنوب موسكو أمطارا غزيرة وبعض زخات البرد اليوم الأحد بعد فترة من الحرارة الشديدة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك