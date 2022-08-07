 بانون: في الأهلي تفوز ببطولة وتنظر للتالية.. وآخرون يفرحون بلقب إفريقيا 10 سنوات - بوابة الشروق
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بانون: في الأهلي تفوز ببطولة وتنظر للتالية.. وآخرون يفرحون بلقب إفريقيا 10 سنوات

إبراهيم سعيد
نشر في: الأحد 7 أغسطس 2022 - 12:39 ص | آخر تحديث: الأحد 7 أغسطس 2022 - 12:48 ص

تحدث المغربي بدر بانون، مدافع الأهلي السابق والمنضم حديثا لـ فريق قطر القطري، عن إمكانية فوز القلعة الحمراء بالألقاب بالموسم المقبل.

وقال بانون في تصريحات تلفزيونية: «الجميع يعلم أن كل موسم الأهلي هو المرشح رقم واحد، تعلمنا داخل النادي من المسؤولين والجماهير أننا ننظر لحصد البطولات».

وواصل: «سأحكي موقفًا بعد أن لعبنا في المغرب وتوجنا بلقب إفريقيا على حساب كايزر تشيفز، طلبت من سيد عبد الحفيظ أن أحصل على إجازة عيد الأضحى، وكان رده بالرفض لأن هناك مباراة في الدوري».

وأتم: «هنا تعلمت أن الأهلي لا يقف على بطولة إفريقيا، آخرون ممكن أن يحصدوا لقب إفريقيا ويفرحون 10 سنوات، لكن في الأهلي تفوز ببطولة وتنظر للتالية».


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