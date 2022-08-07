مصر تستضيف بطولة إفريقيا لرفع الأثقال البارالمبية

برعاية ودعما من اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حصلت اللجنة الباارلمبية المصرية برئاسة حسام الدين مصطفي علي موافقة اللجنة البارالمبية الدولية علي استضافة مصر لبطولة افريقيا المفتوحة لرفع الاثقال البارالمبية، احدى مراحل التأهيل لدورة باريس 2024 .

وتقرر إقامة البطولة خلال الفترة من 22 حتي 31 اكتوبر القادم باحد فنادق القاهرة وذلك تزامنا مع احتفالات الدولة المصرية بنصر أكتوبر التاسع والاربعون ،وقد تم اعتماد برناج البطولة التي يتخللها تنظيم دورة تدريبية وتصنيف طبي وإدارة بالاضافة الي دورة ترقي للحكام ،وقد وضعت اللجنة المنظمة ضوابط المشاركة في البطولة جاء علي رأسها تلقي المشاركين اللقاحات المعتمدة دوليا, ضمن الاجراءات الاحترازية.

وقد كثفت اللجنة البارالمبية كافة جهودها لانجاح البطولة وتوصيل رسالة الي العالم بان مصر بلد الامن والامان في ظل توجهات الدولة التي تولي اهتمامها برياضات الاشخاص ذوي الاعاقة ، بتنافس في البطولة ما يقرب من 150 لاعب ولاعبة في 10موازين للسيدات وهي 41-45-50-55-61-67-73-79-86-+86 و10 موازين للرجال 49-54-59-65-72-80-88-97- 107 - +107 وقد اعتمدا اللجنة البارالمبية تشكيل الجهاز الفني والاداري للكبار برئاسة ماهر عزت مدير فني ، هاني محمود مدرب عام.

وفى إطار إهتمام اللجنة بقطاع الناشئين فقد قرر المجلس تشكيل الجهاز الفني للناشئين محمد عزت متولي مدير فني ، مصطفي فضلون مدرب عام، مصطفي عبد العزيز مدرب ويعتبر منتخب الناشئين نواة لمشاركة مصر في دورة لوس انجلوس الباالمبية 2028 ، من المعروف أن رباعي مصر البارالمبيين حفروا اسمائهم باحرف من نور في بطولات العالم والدورات البارالمبية حيث تم اختيار الرباعة فاطمة عمر أفضل لاعبة بارالمبية حيث حققت 6 ميداليات متتاليات في الدورات البارالمبية ، ايضا تم اختيار الرباع شريف عثمان عضو اللجنة الفنية لرفع الاثقال ممثلا عن لاعبي العالم.