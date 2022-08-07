 مصر تكثف اتصالاتها لاحتواء التصعيد.. بيان وقف إطلاق النار بقطاع غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصر تكثف اتصالاتها لاحتواء التصعيد.. بيان وقف إطلاق النار بقطاع غزة

هديل هلال
نشر في: الأحد 7 أغسطس 2022 - 8:48 م | آخر تحديث: الأحد 7 أغسطس 2022 - 8:48 م

نشرت فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأحد، بيان وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وجاء في البيان: «قال مصدر مسؤول، إنه في إطار حرص مصر على إنهاء حالة التوتر الحالية في قطاع غزة، كثفت مصر اتصالاتها مع كل الأطراف لاحتواء التصعيد الحالي».

وتابع: «في ضوء تلك الاتصالات، تدعو مصر إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل اعتبارا من الساعة 23:30 مساء اليوم الموافق 7/8/2022 بتوقيت القدس».

وأردف: «مصر تبذل جهودها وتلتزم بالعمل عن الإفراج عن الأسير خليل العودادة ونقله للعلاج، وكذا العمل على الإفراج عن الأسير بسام السعدي في أقرب قت ممكن».

واختتم: «وأضاف المصدر، أنه لاتزال الاتصالات المصرية المكثفة تتواصل مع كل الأطراف، للوصول إلى وقف ودائم لإطلاق النار بقطاع غزة».

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