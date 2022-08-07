هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي في التشكيل المتوقع لمواجهة وست هام

يستهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة صعبة للغاية، خارج الديار، أمام وست هام يونايتد في الخامسة والنصف من مساء اليوم، الأحد، في ختام الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

ودعم مانشستر سيتي صفوفه بلاعب الوسط الدفاعي الدولي كالفن فيليبس والمهاجم الأرجنتيني الواعد خوليان ألفاريز، لكن صفقة انتقال هالاند من بوروسيا دورتموند إلى بطل إنجلترا، كانت هي الأبرز في الدوري.

ومن المتوقع أن يعزز قدوم النرويجي العملاق من قوة مانشستر سيتي الفائز بلقب بطل الدوري الإنجليزي أربع مرات في السنوات الخمس الأخيرة، غير بيد أن موسم سيتي وهالاند لم يحقق الانطلاقة المرجوة بالخسارة أمام ليفربول 1 - 3 السبت الماضي في مباراة درع المجتمع التقليدية.

ومن المتوقع أن يبدأ مانشستر سيتي مباراة اليوم بتشكل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايس.

خط الدفاع: كايل والكر، روبن دياز، ناثان آكي وجواو كانسيلو.

خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا وكيفين دي بروين.

الهجوم: فيل فودين، رياض محرز وإرلينج هالاند.