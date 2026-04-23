وزير خارجية ألمانيا: ليس من مهام الحكومة إجراء محادثات مع نجل شاه إيران

أبدى وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، رد فعل متحفظا إزاء زيارة نجل الشاه رضا بهلوي لبرلين.

وخلال لقائه بنظيرته الأيرلندية هيلين ماكنتي، في دبلن، قال فاديفول، مساء اليوم الأربعاء، إن بهلوي "يأتي إلى ألمانيا بصفته الشخصية، وإذا فهمتُ الأمر بشكل صحيح، فسوف يجري أيضًا مباحثات في المجال السياسي".

وأردف، في معرض رده على سؤال صحفي حول سبب عدم لقاء أي عضو في الحكومة الألمانية به: "لكن ليس من مهام الحكومة الألمانية إجراء مثل هذه المحادثات".

ومن المقرر أن يجري رضا بهلوي غدا الخميس محادثات سياسية في برلين، حيث تستقبله شخصيات، من بينها السياسي الألماني البارز أرمين لاشيت، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، إلى جانب ساسة آخرين من المختصين بشئون السياسة الخارجية في كتل أخرى، في المقابل، لن يلتقي أي من أعضاء الحكومة الألمانية به.

يذكر أن لاشيت "65 عاما" مسئول السياسة الخارجية في التحالف المسيحي الذي يترأسه المستشار فريدريش ميرتس- كان مرشح التحالف لمنصب المستشار في الانتخابات البرلمانية الألمانية عام 2021.

وتعليقا على الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، دعا فاديفول القيادة الإيرانية إلى إبداء الاستعداد للتفاوض وإرسال وفد إلى إسلام آباد.

وأشار إلى أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس مستعد للتوجه إلى العاصمة الباكستانية، "لكن الإيرانيين لم يظهروا في الوقت الحالي".

وأضاف وزير الخارجية الألماني: "يجب ألا يفوتوا هذه اللحظة للتفاوض"، مؤكداً أن الأمر يتعلق بـ "تحذير عاجل إلى طهران للتحرك الآن نحو إسلام آباد".

ورأى أن هناك فرصا جيدة لمعالجة جميع القضايا عبر المفاوضات.

وقال فاديفول، إن الحكومة الألمانية تقدم ما تستطيع من إسهامات من أجل التوصل إلى حل سلمي، بالتعاون مع شركائها الإقليميين.

وأشار إلى أن التأثيرات العالمية للحرب على التنمية الاقتصادية والاجتماعية باتت واضحة، محذراً من أن بعض مناطق أفريقيا ومناطق أخرى من العالم قد تواجه مجاعات بسبب تراجع المحاصيل الناتج عن نقص الأسمدة.

وأضاف: "لقد حان الوقت الآن للانتقال إلى مفاوضات ملموسة وتحقيق نتائج".

ومن جانبها، قالت ماكنتي، إن أيرلندا ستبذل كل ما في وسعها، سواء على صعيد علاقتها الثنائية مع الولايات المتحدة أو في إطار الاتحاد الأوروبي، لضمان أن تتحول الهدنة التي مدّدها مؤخراً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى حل طويل الأمد.

وتنظر جماعات مناصرة للنظام الملكي إلى بهلوي، الذي أطيح بوالده خلال الثورة الإيرانية عام 197، كزعيم سياسي للمعارضة الإيرانية، غير أنه لا يزال من غير المعروف مقدار الدعم الذي يحظى به بهلوي الابن المقيم في المنفى منذ عقود، في الداخل الإيراني فعليا.