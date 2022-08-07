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أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهداف مستوطنة نتيفوت في غلاف غزة بقذائف صاروخية.

جاء ذلك في وقت أفادت فيه وسائل إعلام إسرائيلية، بأن قذيفة سقطت بالفعل في محيط محطة القطار في المستوطنة

في حين قالت سرايا القدس، ظهر اليوم أيضا: "كرد أولي على جريمة اغتيال القائد الكبير خالد منصور وإخوانه الشهداء مساحات واسعة من تل أبيب ومدن المركز وغلاف غزة تحت نيران مقاتلي سرايا القدس".

وقبل دقائق من كتابة تلك السطور، أطلقت المقاومة الفلسطينية أكثر من 100 صاروخ من داخل القطاع، على كل مستوطنات غلاف غزة البالغ عددها 58 مستوطنة.