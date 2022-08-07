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قالت مصادر إسرائيلية، إن سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن 130 صاروخا أطلقت في 10 دقائق بعد ظهر اليوم كان مداها من تل أبيب إلى بئر السبع.

جاء ذلك في وقت أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن رشقة الصواريخ الأخيرة أدخلت أعدادا كبيرة من الإسرائيليين إلى الملاجئ.

واستهدفت هذه الرشقة، تجمعات سكنية كبرى مثل بئر السبع وعسقلان وأسدود وريشون لتسيون ونتفيم ويبنا.

وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مساحات واسعة من تل أبيب ومدن المركز وغلاف غزة تحت نيران مقاتليها.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن سرايا القدس قولها: "كرد أولي على جريمة اغتيال القائد الكبير خالد منصور وإخوانه الشهداء مساحات واسعة من تل أبيب ومدن المركز وغلاف غزة تحت نيران مقاتلي سرايا القدس".