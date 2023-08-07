الجهاد الإسلامي تتبنى ثلاثة نشطاء فلسطينيين اغتالهم الجيش الإسرائيلي في جنين

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي أن ثلاثة نشطاء اغتالهم الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، في جنين شمال الضفة الغربية هم من نشطائها، وتوعدت بالرد لمقتلهم.

وقالت الحركة في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إنها "تزف ثلة من الشهداء الأطهار الذين ارتقوا إثر جريمة اغتيال إسرائيلية جبانة في بلدة عرابة جنوب غرب جنين".

وتوعدت الحركة بأن اغتيال نشطائها الثلاثة "سيشعل مزيداً من الثأر والغضب في وجه العدو وحكومته الإرهابية وأن هذه الجريمة النكراء لن تطفئ جذوة مقاومتنا وردنا لن يكون بعيداً".

وفي السياق أكدت "كتيبة جنين" المحسوبة على حركة الجهاد أن عملية اغتيال النشطاء "لن تنال من عزيمة مجاهدينا الأبطال الذين سيثأرون لدماء الشهداء، ويواصلون طريقهم ودربهم في مقارعة العدو".

وقتل ثلاثة فلسطينيين بينهم فتى عصر الأحد برصاص قوات إسرائيلية خاصة على مفرق بلدة عرابة جنوبي جنين، بعد استهدافهم بإطلاق نار كثيف داخل مركبة كانوا يستقلونها.

وقال الجيش الإسرائيلي إن النشطاء الثلاثة خططوا لتنفيذ عمليات إطلاق نار ضد أهداف إسرائيلية، مشيرا إلى أنه عثر في المركبة التي استقلتها "الخلية" على سلاح من طراز /`م 16/.

وجاءت الحادثة بعد يوم من مقتل إسرائيلي في عملية إطلاق نار وسط مدينة تل أبيب نفذها شاب فلسطيني من جنين قبل أن يتم قتله.

وقتل أكثر من 200 فلسطيني منذ بداية العام الجاري غالبيتهم العظمى من الضفة الغربية برصاص الجيش الإسرائيلي في ظل موجة توتر غير مسبوقة منذ سنوات.