قال صبري المنياوي مدرب الإسماعيلي السابق، وعضو اللجنة الفنية حاليا بالنادي، إن إيهاب جلال واحد من أبناء الدراويش، مؤكدا أن قبوله المهمة لأنه يريد الوقوف ومساندة ناديه.

وأضاف المنياوي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: «الجميع داخل النادي الإسماعيلي يبذل قصارى جهده من أجل تصحيح المسار، وهناك جهود كبيرة في العمل داخل قطاع الناشئين من أجل الاستعانة بهم مستقبلا».

وتابع: «وقمنا بضم لاعبين من مواليد 2007 حتى فريق الشباب، وسنخوض العديد من المواجهات لتجهيز هؤلاء اللاعبين وتصعيدهم للفريق الأول، وسيتم مشاهدة هؤلاء اللاعبين عن طريق المدير الفني للفريق الأول إيهاب جلال».

وواصل: «سنعمل على حل أزمة قيد الصفقات الجديدة، وتجهيز كل الأموال لإنهاء الأزمات، وإيهاب جلال يعلم كل التفاصيل والأمور التي تخص الإسماعيلي».

وأتم: «وإيهاب جلال سوف يتجه أيضًا لاكتشاف عناصر شابة، هناك مجموعة جيدة من الناشئين سوف يشاهدهم عن قرب، للاستعانة بهم في الموسم المقبل».