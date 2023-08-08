ضبط 6 متهمين بحيازة 15 كيلو حشيش وهيروين بمليون جنيه في الإسكندرية

ألقى ضباط مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة في الإسكندرية، اليوم الاثنين، القبض على 6 أشخاص، عاطلين، 4 منهم لهم معلومات جنائية مُسجلة؛ لاتهامهم بحيازة 15 كيلو جراما من مخدر الحشيش، وكمية هيروين، بقصد الاتجار، وتقدر قيمتهم المالية مليون و100 ألف جنيه.



وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا يفيد بورود معلومات سرية حول قيام 6 أشخاص، محل إقامتهم نطاق دائرتي قسمي شرطة "أول وثانٍ العامرية" محافظة الإسكندرية، بالاتجار بالمواد المخدرة، وذلك على نطاق واسع.



وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني، والأمن العام"، تم عمل كمين للمتهمين، حيث ألقي القبض عليهم في نطاق دائرة قسمي شرطة "أول وثانٍ العامرية"، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على المخدرات، وسلاح أبيض، وميزان حساس، ومبلغ مالي، و6 هواتف محمولة.



وباقتياد المتهمين إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقروا بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزتهم كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم، والسلاح والميزان الحساس لتجزئة المخدرات.



ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الاثنين، تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.