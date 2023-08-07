محمد رمضان ينهي الخلاف مع سميرة عبد العزيز: فنانة قديرة وزوجة رجل عظيم

وجه الفنان محمد رمضان، رسالة للفنانة سميرة عبد العزيز، يؤكد من خلاله صلحه معها بعد الخلاف الذي وقع بينهما في وقت سابق.

وأعاد محمد رمضان، تصريحات للفنانة سميرة عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك،وعلق قائلا: شهادة أعتز بها و ربنا مايجيب خلاف أبداً.. حضرتك فنانة قديرة و زوجة رجل عظيمة ( عليه رحمة الله ) أستاذ محفوظ عبد الرحمن وانا واحد من قرائه.

وقالت سمير عبد العزيز في تصريحاتها عن محمد رمضان: «فنان موهوب وشاطر وعفا الله عما سلف».

وكان الخلاف الذي وقع بينها بدأ بعدما رفضت سميرة عبد العزيز الظهور مع محمد رمضان في أعماله لأنها لا تود تجسيد شخصية أم بلطجي بعدما جسدت دور أم لعظماء.

ورد محمد رمضان على رسالة سميرة عبد العزيز وقتها، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، قائلا: ياااه أخيرا يا أستاذة.. أنا قلبي هيوقف من الفرحة.. بس للأسف فيلمي القادم طالع يتيم الأم.