مصرع طفلة صدمتها عربة كارو في الشرقية

لقيت طفلة مصرعها؛ إثر اصطدام عربة كارو بها في الطريق العام بناحية كفر عياد بدائرة مركز ههيا بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا بورود إشارة من مستشفى ههيا المركزي بوصول نيفين ن ش، 9 سنوات، مقيمة بناحية كفر عياد بمركز ههيا، جثة هامدة.

تبين حدوث إصابة الطفلة التي أودت بحياتها إثر اصطدام عربة كارو بها في الحائط بناحية كفر عياد بدائرة مركز ههيا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه لدفنه، عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وطلبت تحريات المباحث.