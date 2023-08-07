تموين الإسكندرية: ضبط سجائر مجهولة المصدر وشيكولاتة فاسدة

أعلن أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، في بيان اليوم الإثنين، عن ضبط سجائر مجهولة المصدر وشيكولاتة منتهية الصلاحية بمحطة مصر، مشددا على الأجهزة الرقابية بالمديرية بمطاردة المتلاعبين بأسواق قطاع السجائر، وكذلك مطاردة السلع الغذائية منتهية الصلاحية حفاظا على صحة المواطنين.



فيما شنت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبدالله عثمان مدير الإدارة، حملة، أسفرت عن ضبط أحد المحلات بمنطقة محطة مصر، وذلك لحيازته ٤٨١ علبة سجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على حيازتها.



كما تم ضبط سوبر ماركت بمنطقة محطة الرمل، وذلك لحيازته ٣٠ علبة شيكولاتة غير صالحة للاستهلاك الآدمى.



تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.