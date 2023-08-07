انطلاق معسكر القيادة الفعالة الأول بجامعة القاهرة حول تطوير الوعي الوطني بمشاركة 600 طالب

انطلقت أولى لقاءات ومحاضرات معسكر القيادة الفعالة الأول بجامعة القاهرة، والذي يقام تحت عنوان "تطوير الوعي الوطني"، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والذي من المقرر أن يستمر حتى نهاية أغسطس الجاري، في إطار مشروع الجامعة لتطوير العقل المصري وبناء جيل جديد من الشباب يمتلك عقلًا علميًا وطنيا، وفي ضوء حرص الجامعة على رفع درجة وعي طلابها وإدراكهم لأهمية المشاركة الإيجابية في صناعة مستقبل الوطن، وتأهيلهم لخدمة مجتمعهم على الوجه الأكمل.

حضر فعاليات افتتاح المعسكر، الدكتور أحمد رجب القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الله التطاوي المستشار الثقافي لرئيس جامعة القاهرة، والدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب، ووكلاء كلية الآداب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وطلاب من أجل مصر المشاركين في معسكر القيادة الفعالة.

وقال الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة، في كلمة وجهها إلى طلاب المعسكر، إن النسخة الأولى من مشروع القيادة الفعالة تحت شعار تطوير الوعي الوطني يستهدف تعريف شباب المعسكر بمفهوم الوطن وأساليب القيادة الفعالة، وما تتطلبه من تنمية المهارات، واكتشاف القدرات لإعداد جيل وطني من القيادات وممارسة الهوايات والأنشطة الفكرية والفنية والرياضية، مع منح الطلاب حرية التفكير والتعبير فيما بينهم وبين قادة المعسكر من الأساتذة وقيادات رعاية الشباب، بالإضافة إلى تعريف الطلاب بمفهوم (الوعي الوطني) وسبل تطويره في ظل زحام تيارات المعاصرة والتحديات المرحلية التي قد تعوق مسيرة المستقبل من خلال حروب الجيل الرابع ومواجهة نشر الشائعات المغلوطة بما يحتاج إلى المكاشفة والشفافية والوضوح في كشف الحقائق، وتبصير الطلاب بها.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن المعسكر سيمنح الطلاب المشاركين فرصة للإطلاع على إنجازات الدولة في مختلف المجالات، وجهود الجامعة فيما أنجزته من مشروعات قادة المستقبل، مثل تطوير المناهج والبرامج الجديدة والمقررات المستحدثة مثل مقررى التفكير النقدي وريادة الأعمال، وغيرها لتأسيس خطاب ديني جديد يتعامل مع القضايا المعاصرة بروح الإسلام الصحيح استلهاما من مصدريه الأصليين (القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة)، وطرح صيغ التجديد في الخطاب الثقافي من خلال إعمال العقل الناقد القادر على المناقشة والحوار والاستيعاب بديلا عن قبول الاستظهار أو الحفظ والتلقين بما يقف حائلا دون الابتكار وساحة الإبداع وإعمال المنهج العلمي الصحيح في حل المشكلات، والتعامل مع القضايا المجتمعية بتحدياتها ومتغيراتها الراهنة.

وأوضح الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن جامعة القاهرة هي أم الجامعات المصرية وأصبحت القاطرة التي تقود كل الكليات والجامعات في مصر للتقدم والتطور ولها دور رائد ورئيسي في جميع المجالات والتخصصات، مشيرًا إلى التقدم الكبير الذي حققته الجامعة داخل التصنيفات الدولية المرموقة وأصبحت ضمن أفضل 100 جامعة على مستوي العالم، وأصبحت أيضًا ضمن أفضل 200 جامعة في تخصص العلوم الإنسانية، بالإضافة إلى تواجد بعض التخصصات الأخرى ضمن أفضل 50 جامعة على مستوى العالم.

وأشار الدكتور أحمد رجب، إلى عراقة الحضارة المصرية القديمة والتي يمتد تاريخها لأكثر من 7 آلاف سنة وأصبحت مصر هي أم الدنيا، وأن 50% من اللغة العامية المنتشرة أصلها مأخوذ من اللغة المصرية القديمة وكذلك أسماء بعض المدن هي في الأساس أسماء مصرية قديمة، مضيفًا أن دارس الحضارة هو من يستطيع التعامل مع المستقبل لأنه يمتلك المفردات التي تساعده على التطور والازدهار، موجهًا الطلاب بضرورة الاجتهاد وبذل الجهد والعرق من أجل صناعة مستقبل أفضل للوطن.

ومن جانبه، قال الدكتور عبد الله التطاوي المستشار الثقافي لرئيس جامعة القاهرة، إن معسكر القيادة الفعالة يستهدف الإعداد المبكر للقيادات المستقبلية القادرة على المساهمة في صناعة مستقبل الوطن، وأن الجامعة تسير وفق منهج فكري واضح منذ إصدار وثيقة الثقافة والتنوير في أغسطس 2017، مشيرًا إلى اسهامات الدكتور محمد الخشت في مشروع الجامعة لتطوير العقل المصري وبناء إنسان جديد وإطلاق 5 نسخ من معسكر قادة المستقبل تماشي شعار كل معسكر وفق متطلبات المرحلة.

وأضاف الدكتور عبد الله التطاوي، أن مجلس جامعة القاهرة تبنى مشروع تطبيق مقرر التفكير النقدي على جميع كليات الجامعة حتى يستطيع الطالب التفكير بطرق عملية ومنهجية ويصبح لديه القدرة على حل المشكلات بشكل صحيح ومراجعة ونقد ما يتلقاه دون الانسياق وراء الشائعات والخرافات، بالإضافة إلى تطبيق مقرر ريادة الأعمال الذي يصبح الطالب من خلاله قادرا على اكتساب أساسيات بدء المشروعات، ووضع خططها، والبحث عن مصادر تمويلها، وتسويق منتجاتها أو خدماتها.

ووجه الدكتور التطاوي، نصيحة لطلاب معسكر القيادة الفعالة بضرورة تجنب الآثار السلبية للثورة التكنولوجية الحالية، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من هذا التطورعن طريق التسلح بقدر كاف من الوعي وضرورة إعمال العقل في انتقاء المعلومات بشكل صحيح وعدم التأُثير السلبي على القيم ومستوى الأخلاق والثقافة، لافتًا إلى أن الوعي قديمًا كان يُشكل نتيجة محاولات فردية وجزر متباعدة تعتمد على الأشخاص.

وفي نهاية اللقاء، تم فتح باب المناقشة والحوار مع الطلاب والرد على تساؤلاتهم المختلفة بهدف إثراء أفكارهم عبر تفاعلهم مع المحاضرين بهدف تكوين جيل واع بتحديات العصر.

جدير بالذكر أن فعاليات معسكر القيادة الفعالة لطلاب جامعة القاهرة يتضمن 4 أفواج طلابية يستوعب كل فوج منها 150 طالبا وطالبة لتخريج 600 قائد لديهم القدرة والعمل على تغيير طرق التفكير، ويضم برنامجًا متميزًا، يشمل لقاءات مع قيادات الجامعة ومجموعة من المفكرين ورجال الإعلام، لإجراء حوارات مع الطلاب، كما يتضمن مسابقات ترفيهية، وأنشطة رياضية وفنية، ومسابقات، ودوري معلومات، وورش عمل وريادة أعمال.